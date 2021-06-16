Андрей Воробьев объяснил обязательную вакцинацию для отдельной категории граждан

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Постановление об обязательной вакцинации работников, трудящихся в сфере услуг, подписал главный санитарный врач Подмосковья. Соответствующее решение было принято для того, чтобы сдержать распространение COVID-19, ведь за последние несколько дней количество заболевших приблизилось к пиковым значениям второй волны.

Такую информацию предоставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Ситуация с коронавирусной инфекцией снова беспокоит всех. Несколько месяцев мы жили почти нормальной жизнью — однако теперь количество зараженных резко растет, а на койках в больницах оказывается все больше людей, — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в области снова разворачивают госпитали, а врачи переходят на усиленный режим работы. По его словам, число вызовов скорой помощи уже превысило пиковые показатели 2020 года, отмечает телеканал 360.

Как подчеркнул глава региона, за последние дни заражению все чаще подвергаются молодые люди в возрасте от 20 лет, а также граждане до 50 лет.

— Именно эти пациенты считали себя неуязвимыми. Они нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи подключают их к аппарату искусственного дыхания. На больничной койке мнение скептиков меняется — и про маски, и про прививки, — пояснил губернатор.

По его словам, чтобы предотвратить появление новых ограничений, нужно вакцинироваться. Именно вакцинация поможет создать коллективный иммунитет.

— Сделать или нет прививку от коронавируса — каждый решает сам. Это дело добровольное. Однако непривитый и работающий на предприятии человек рискует не только своим, но здоровьем других людей. Цена такого риска слишком высока. Поэтому было подписано постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг, — объяснил Андрей Воробьев.

Это означает, что руководителям таких предприятий необходимо провести вакцинацию не менее 60 процентов сотрудников.