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Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 21 июня по 15 июля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 21 июня по 15 июля

Анастасия Колоскова

Город

Электрички Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) с 21 июня по 15 июля будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами на путях. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 16 июня.

Ремонт будет проходить по будним дням в утренние и дневные часы на участках Луховицы — Щурово — Голутвин, Листвянка — Лесок, Алпатьево — Фруктовая и станции «Рязань-1».

— В эти дни несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Пассажиров просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и ознакомиться с изменениями в расписании электричек на вокзалах и остановочных пунктах либо на официальном сайте или мобильном приложении ОАО «РЖД».

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