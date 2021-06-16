Минимум 20 машин приготовили для розыгрыша среди привившихся от COVID-19 в Москве

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Минимум 20 автомобилей Renault Logan приготовили для розыгрыша среди москвичей, которые сделают прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля. Об этом в среду, 16 июня, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

— Каждую неделю по средам, начиная с 23 июня, среди участников программы будет разыграны пять автомобилей. Пока что программа рассчитана на месяц, и всего планируется разыграть 20 автомобилей, но, возможно, столичные власти решат программу расширить, — приводит его слова ТАСС.

По словам Платонова, что лотерея пройдет электронным способом среди жителей столицы, которые получат первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля. Имена победителей будут названы в эфире телеканала «Москва 24», где рядом с фамилией обозначат четыре цифры номера мобильного телефона. Средства для осуществления программы предоставили предприниматели Москвы, отметил Платонов.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Стоимость автомобилей составит примерно миллион рублей, а результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24». Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.