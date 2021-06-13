Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет.

Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».

Собянин отметил, что главным выигрышем для тех, кто сделает прививку, по-прежнему останется здоровье.

— Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V», — отметил мэр в своем блоге.

Он также заявил, что чувствует себя хорошо.

Ранее Сергей Собянин уже призывал москвичей вакцинироваться от COVID-19. По его словам, жителям столицы необходимо защитить себя, сделав прививку.

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