Сергей Собянин запустил дополнительную программу стимулирования вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет.
Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».
Собянин отметил, что главным выигрышем для тех, кто сделает прививку, по-прежнему останется здоровье.
— Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V», — отметил мэр в своем блоге.
Он также заявил, что чувствует себя хорошо.
Ранее Сергей Собянин уже призывал москвичей вакцинироваться от COVID-19. По его словам, жителям столицы необходимо защитить себя, сделав прививку.
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