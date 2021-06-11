Сергей Собянин призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Жителям столицы необходимо защитить себя, сделав прививку от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 июня.

— Если таким образом будет нарастать ситуация с количеством заболевших, естественно, все будет находиться в напряжении: и система здравоохранения, и вообще функционирование города. Но у нас сегодня есть выход: надо просто прийти и сделать прививку, — рассказал глава города.

Без вакцинации люди подвергают риску как самих себя, так и здоровье окружающих, а также нормальное функционирование рабочей системы компаний, добавил мэр. Собянин отметил, что работникам сферы услуг «надо прививаться просто бегом», ведь они работают с большим числом людей.

Руководители компаний должны это понимать, ведь они пострадают из-за возможных ограничений, рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют усиливать меры против COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Около половины москвичей получили иммунитет к COVID-19