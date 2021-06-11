Власти Москвы не планируют усиливать меры против COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти не планируют усиливать меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 июня.

— Безусловно, я уже дал такие указания своим службам — будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, — их надо выполнять, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин заявил, что около половины москвичей получили иммунитет к COVID-19. По его словам, весенний пик коронавируса сдвинулся на июнь–июль.

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