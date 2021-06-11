Сергей Собянин: Около половины москвичей получили иммунитет к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около половины москвичей получили иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 июня.

— Мы рассчитывали, что пик, весенний пик пандемии, придется на апрель–май, как в прошлом году. На самом деле он сдвинулся, как мы видим теперь, на июнь–июль. И этот пик достаточно высокий, несмотря на то что около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что достаточно много москвичей находится в реанимации на ИВЛ. По-прежнему есть реальная и высокая опасность касаемо ситуации с коронавирусом, отметил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что проверки соблюдения мер против COVID-19 усилят в Москве во время праздников.

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