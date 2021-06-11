Значки «Я вакцинирован» могут появиться у сотрудников кафе и ресторанов в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Значки с надписью «Я вакцинирован» могут появиться у привившихся от COVID-19 сотрудников кафе и ресторанов Москвы. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу, 11 июня.

— Действительно, общаемся с помощью разных электронных сервисов с предпринимательским сообществом, всех коллег еще раз предупредили о грядущих проверках, что необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. Но и выслушали предложения, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что предприниматели предложили стимулирование и выплату премий сотрудникам, которые вакцинируются от коронавируса. Кроме того, было предложено введение специального значка, который будут носить сотрудники, приводит слова Немерюка РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Ракова заявила, что в Москве не планируются новые коронавирусные ограничения