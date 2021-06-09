Анастасия Ракова заявила, что в Москве не планируются новые коронавирусные ограничения

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Новых ограничительных мер в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вводить не планируется. Об этом в среду, 9 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдауна, вводиться не будет, — приводит слова Раковой Интерфакс.

Она подчеркнула, что в сложившихся условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал. Ракова отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением противоэпидемических мер. В связи с этим заммэра призвала горожан соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки и по возможности сократить социальные контакты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти не планируют вводить в Москве локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.

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