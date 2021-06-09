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Анастасия Ракова: Еще пять московских больниц подключили к системе ЕМИАС
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова: Еще пять московских больниц подключили к системе ЕМИАС

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

В столице еще пять стационарных медучреждений подключили к государственной Единой медицинской информационно-​аналитической системе (ЕМИАС). Об этом в среду, 9 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее слова, в столице продолжается развитие единой цифровой платформы здравоохранения. На данный момент к ЕМИАС подключены 39 стационаров.

— Мы внедрили ЕМИАС еще в пяти стационарах города — ГКБ имени Буянова, Вороновской больнице, ГКБ имени Ерамишанцева, Научно–практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно–Ясенецкого и Челюстно–лицевом госпитале для ветеранов войн. Таким образом, число стационаров, подключенных к системе, сейчас составляет 39, еще в 15 идет работа по подключению к ЕМИАС, — сказала Анастасия Ракова.

Также заммэра напомнила, что единая цифровая платформа снижает нагрузку на врачей, избавляя их от избыточной бумажной работы. Система позволяет вносить в медкарту пациента всю необходимую информацию. Эта информация также становится доступной и специалистам столичных поликлиник.

В скором времени к системе планируют подключить все стационарные медучреждения Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Анастасия Ракова рассказала о начале вакцинации от COVID в вузах Москвы. Прививку уже могут сделать студенты Государственного университета управления. Кроме того, выездная вакцинация вскоре начнется в МГЛУ, МФТИ, Школе-студии МХАТ, РУДН, МГИМО и других вузах.

Читайте также: Анастасия Ракова объяснила принципы цифровизации социальной сферы в столице

Анастасия РаковаЕМИАСбольницы
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