Анастасия Ракова объяснила принципы цифровизации социальной сферы в столице

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Эффективности цифровизации социальной сферы в столице можно достичь, если в центре внимания окажется пациент, а не услуга. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 3 июня.

— Только одновременно с переосмыслением и перестройкой всех процессов с одновременными пониманием, что у нас пациент должен оказаться в реальном центре, а не услуга, как сейчас. Во многом в реальной медицине ориентируются на объем услуг, на эффективность оказания этой услуги: сколько коек, сколько пролеченных больных и так далее, — рассказала заммэра.

Цифровизация, по словам Анастасии Раковой, должна изменить уклад социальной сферы столицы. Это сложно, но без изменений не будет истинного эффекта, приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что врачи в Москве начнут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза.

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