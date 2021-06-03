Сергей Собянин: Города начали конкурировать за людей, чтобы быть лучшими по качеству жизни

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Качество общественных пространств важно в борьбе городов за человеческий капитал. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 июня.

— Это, конечно, поразительно, что общественные пространства занимают третье место в ряду самых сущностных, самых востребованных направлений. Я не представляю, кто бы из здесь сидящих сказал, что на третьем месте по важности общественные городские пространства, — рассказал глава города в ходе сессии «Качество жизни — основной драйвер современного развития» на Петербургском международном экономическом форуме.

Города, по словам мэра, начали конкурировать за людей, чтобы быть самыми лучшими по качеству жизни по всем направлениям. В постиндустриальной экономике человеческий капитал находится на первом месте. Поэтому города, достигшие высоких показателей в этой сфере, являются лидерами, приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что власти Москвы заключили соглашение с McDonald's о сотрудничестве в сфере экологии.

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