Сергей Собянин рассказал о достижениях московского образования

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил развитие московского образования с жителями северо-востока столицы и рассказал о достижениях в этой сфере. Об этом глава города сообщил в своем блоге в среду, 2 июня.

— Ни одна встреча с людьми не обходится без разговора об образовании. Потому что дети — самое главное, что есть у каждого из нас, — написал мэр.

На сайте также опубликовано видео выступления Сергея Собянина на тему столичного образования.

— Образование стало более справедливым, если можно так выразиться, — отметил столичный мэр.

По его словам, власти города добились того, что подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование. При этом школьники могут получить хорошее образование в любом районе Москвы.

Сергей Собянин пояснил, что все столичные школы должны финансироваться и обеспечиваться одинаково.

Мэр добавил, что в городе также есть грантовая поддержка, но в целом все школы получают одинаковое количество средств.

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