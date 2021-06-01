Сергей Собянин предоставил льготы проекту по созданию нового технопарка в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новомосковская улица, 18-22 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому создание телекомпанией «НТВ» технопарка около Останкинской телебашни получило статус инвестиционного приоритетного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 1 июня.

— В будущем технопарке «НТВ» смогут работать организации, деятельность которых связана с созданием телевизионных материалов и программ, их трансляцией, осуществлением административных и представительских функций телекомпаний, хранением материалов и предметов, представляющих материальную и культурную ценность, обработкой информации и внешним информационным обменом, а также проведением технических тестов телевизионного и иного оборудования, применяемого при подготовке и трансляции телевизионных программ, — рассказали в пресс-службе.

Технопарк площадью более 70 тысяч квадратных метров построят на участке площадью 1,9 гектара на улице Новомосковской, владения 18–22. На данный момент там располагается долгострой. Уточняется, что в здании разместят телестудии, гримерные, эфирный комплекс, центр обработки данных, а также коворкинг.

Всего в реализацию проекта вложат примерно десять миллиардов рублей. Ожидается, что технопарк создаст не менее 3300 рабочих мест. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25 процентов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице появится сквер Московского Метро.

Читайте также: Сергей Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга