Сергей Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в два раза увеличил размер субсидии на приобретение электромобилей для такси и каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 1 июня.

— По итогам обсуждения правительством Москвы было принято решение об увеличении объемов финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ежедневно такси в столице пользуются более миллиона человек. За последние девять лет таксомоторные компании получили субсидии на 1,1 миллиарда рублей, что дало им возможность вернуть часть затрат на покупку более 46 тысяч автомобилей. Кроме того, городской таксопарк является самым «молодым» в Европе.

Те же меры поддержки в 2017 году получили и операторы каршеринга. За этот период они получили субсидии на 241,3 миллиона рублей, что позволило им компенсировать часть затрат на покупку свыше 12 тысяч автомобилей.

Стоимость электромобиля для получения субсидии не должна превышать четырех миллионов рублей. Это, как подчеркивает ведомство, должно поспособствовать расширению использования электротранспорта в Москве. Прием заявок на субсидии начнется в июле, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что производство электротранспорта появится в ОЭЗ «Технополис «Москва».

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