Производство электротранспорта появится в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, село Алабушево Карта всех событий

Резидент площадки «Алабушево» инвестирует 375 миллионов рублей в разработку и производство комплектующих для электротранспорта. Об этом сообщил заместитель по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в январе 2021 года. Новый резидент планирует создать на площадке «Алабушево» в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе, — пояснил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в реализацию проекта будет вложено 375 миллионов рублей, из них 20 миллионов пойдут на научно-исследовательскую деятельность. Инвестор планирует также создать 75 новых рабочих мест в «Алабушево».

Предприятие будет выпускать аккумуляторы для электробусов и электрогрузовиков, зарядные станции, электромобили для коммунальных служб и бизнеса.

Читайте также: Пилотный проект для блогеров и предпринимателей стартовал в Москве