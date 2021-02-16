Пилотный проект для блогеров и предпринимателей стартовал в Москве

Фото: Pexels

В Москве открывается пилотный проект «Медиа Хаб» для создателей стартапов и блогеров, где участники смогут обменяться опытом и наладить связи с городом, бизнесом и инвесторами.

— Проект будет включать в себя мероприятия и программы по трансформации медиа, созданию контента и совместных проектов. Блогеры, журналисты, издатели и предприниматели медиасферы смогут обмениваться опытом с лидерами рынка, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Прием заявок для участия в проекте начнется 16 февраля. Проект объединит журналистов, блогеров, создателей стартапов и бизнесменов, разрабатывающих инструменты для производства и анализа контента, а также создания и развития новых медиа.

«Медиа Хаб» является одним из направлений работы экспериментальной площадки «Старт Хаб» на «Красном Октябре», которая начала свою работу в конце прошлого года.В 2021-м здесь пройдет более 150 образовательных, деловых и культурных мероприятий для бизнесменов, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Город внедряет инновации: как передовые компании тестируют свои разработки на площадках столичных предприятий