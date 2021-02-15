Город внедряет инновации: как передовые компании тестируют свои разработки на площадках столичных предприятий

Сотрудник мемориальной квартиры Г. М. Кржижановского Андрей Горбенко демонстрирует возможности мобильного приложения «Музеторий», с помощью которого посетители могут знакомиться с экспозицией, оставлять комментарии и обмениваться впечатлениями с другими пользователями / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 15 февраля, столичные власти объявили, что программа «Московская инновационная экосистема» стала призером международного конкурса Quality Innovation Award.

Программа, которая помогает разработчикам тестировать их идеи, заняла призовое место в категории «Инновации в государственном секторе». Проверить работоспособность своих инноваций компании могут на городских и коммерческих площадках. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сейчас в программе принимают участие 100 площадок.

— Благодаря этой программе российская столица — один из самых активных городов по количеству тестируемых инноваций, — отметил он. — В числе площадок — банки, торговые сети, операторы связи, производственные предприятия, медицинские учреждения, вузы, ИТ-корпорации и другие организации.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что проект позволяет изучать российские и международные практики в сфере умных городов и госуправления, анализировать влияние тех или иных технологий на качество жизни в городе.

— В рамках пилотирования проектов оценивается в том числе практическая польза новых решений для жителей, — уточнил он.

Механизм реализации программы довольно простой.

Изначально эксперты Агентства инноваций Москвы выбирают наиболее перспективные и актуальные разработки. После этого подбирается необходимая для их испытания площадка.

Сейчас тестирование проходят сразу несколько современных разработок: беспилотное такси, которое летает на Малой арене спортивного комплекса «Лужники», экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании.

Есть среди инноваций и приложение «Музеторий» для посетителей музеев, позволяющее загружать информацию об экспонатах на смартфон. Сейчас его в пилотном режиме используют восемь городских учреждений культуры, в том числе в филиале Государственного центрального музея современной истории России — мемориальной квартире Г. М. Кржижановского. Скачать приложение может любой желающий, оно бесплатное. Внутри сервиса есть сканер для QR-кодов, которыми оборудованы экспонаты. Если навести на код камеру, то посетителю отобразится вся информация об экспонате, его аудиоописание. Кроме того, в приложении можно оставить отзыв.

— Музеям приложение позволит максимально оперативно и полно получать мнения и комментарии от своей аудитории и в дальнейшем подобрать наиболее актуальные темы и материалы для выставок, — уточнили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития.

КСТАТИ

В глобальном рейтинге городов будущего fDi Intelligence, составленном Financial Times, Москва заняла 22-е место среди всех городов мира, опередив Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль. Так, например, за девять месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,9 триллиона руб лей, а это на 11,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Кроме того, на долю столицы приходится 17 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Жюри конкурса Quality Innovation Award отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа «Московская инновационная экосистема», которую курирует Агентство инноваций столицы, дает разработчикам уникальную возможность проверить жизнеспособность их решений и получить реальные развернутые отзывы от своей целевой аудитории. Только в прошлом году нам поступило больше 600 запросов от представителей столичного бизнеса на испытания различных продуктов.

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