Власти столицы за семь лет реализовали более 2,5 тысячи предложенных москвичами идей

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В 2021 году краудсорсинг-проекты правительства Москвы празднуют свое семилетие. За прошедшее время жители столицы предложили более 110 тысяч идей, из которых приняли свыше 4,5 тысячи, а более 2,5 тысячи уже реализовано. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В 2020 году проект получил название «Город идей».

— Вот уже семь лет в рамках краудсорсинг-проектов жители нашего города предлагают идеи по его развитию. Они предлагали и обсуждали вопросы здравоохранения для детей и взрослых, образовательной сферы, электронных государственных услуг и сервисов, транспортной системы, поддержки активного образа жизни горожан старшего поколения, профориентации молодежи и деятельности предпринимателей, развития спортивной жизни районов столицы, а также парковой, библиотечной и музейной культуры и многое другое, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он отметил, что в 2020 году к проекту присоединились 50 тысяч человек.

Самыми крупными реализованными за семь лет проектами являются: «Мой офис госуслуг», «Московские поликлиники», «Активное долголетие», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», «Город спорта», а также «Московские центральные диаметры».

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