Эксперты образования и ИТ обсудили тренды математики и информатики на московском педфоруме

Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

В Москве проходит масштабный педагогический форум, который продлится семь недель. Каждая посвящена отдельным предметам. Так, на первой неделе эксперты обсуждали тренды математики и информатики. За первую неделю к трансляциям подключились уже свыше 17,5 тысячи педагогов со всей России. Рассказываем о главных темах, которые обсудили педагоги.

— Часто считается, что математика представляет собой набор больших аморфных формул для запоминания и тренажеров для доведения их использования до автоматизма в уравнениях. Но это не так. То, что мы применяем из математики в реальной жизни, совершенно не всегда формулы для решения конкретных задач — в большей степени это развитие человека, его выносливости, его действий и организованности. Смысл решения уравнений заключается в выработке алгоритмов действий, которые могут применяться к совершенно любой жизненной ситуации. Математика — это прежде всего алгоритмы действий, причинно-следственные связи и логика мышления. Кроме того, это удивительная наука с точки зрения стильного, четко выстроенного и логичного юмора, который невозможно заменить, — заявила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева во время своего выступления.

Она напомнила, что в Москве для школьников, которые заинтересованы изучением математики, созданы специальные условия. Например, организованы профильные классы и запущен проект «Математическая вертикаль», целью которого является многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным областям.

По ее словам, проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года. В них задействованы ведущие вузы, научные организации, высокотехнологичные предприятия и компании. Полученные умения и навыки помогают ребятам определиться с профессией и стать востребованными специалистами в Москве.

Олеся Лукашук, директор Института содержания, методов и технологий образования МГПУ в своей речи подняла вопрос проектирования современного урока и то, какую большую роль в этом играет Московская электронная школа.

— При проектировании урока важно начинать с планирования результатов, понятных и учителю, и ребенку. Да, у нас есть нормативные документы, где сформулированы требования к результатам, но они не всегда доступны для понимания школьниками и их родителями. К рабочим программам по предметам, размещенным на сайтах образовательных организаций, семьи практически не обращаются. Мы стремимся эту ситуацию изменить. В Московской электронной школе сейчас развивается «Тематический каркас», в котором будет реализована связка предметного содержания с разными типами и уровнями результатов, написанная на доступном и учителям, и учащимся языке. Это станет не только ориентиром в обучении, но и подскажет учителю возможные способы организации деятельности на уроке. Семья будет видеть, какие результаты обучения стоят за той или иной темой школьной программы, чему сможет научиться их ребенок, какие новые навыки приобретет. А отметка перестанет быть лишенной смысла. Так, например, фраза «иди двойку исправляй» должна наконец уйти в прошлое. На смену должно прийти понимание того, над каким конкретным результатом еще предстоит поработать, — отметила Олеся Лукашук.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко в своем выступлении отметил важность индивидуального подхода к каждому ученику. По его словам, сегодня Ассоциация учителей математики работает над тем, чтобы программа уроков стала более гибкой и учитывающей личные особенности детей.

— Математика — это фундаментальная наука, некий стержень образования. И любое изменение в содержании математического образования должно переосмысливаться. При этом, планируя, нужно внимательно отбирать содержание и помогать всем его освоить. Если мы хотим вносить что-то новое, то нужно либо что-то исключать, либо снижать акценты на какие-то разделы. Уже есть предложение от имени Ассоциации учителей математики сделать так, чтобы рабочая программа учителя была более гибкой. И если какая-то тема проходит с отставанием, на нее можно было бы добавить час. Все должно быть достаточно гибко и не требовать огромного количества нормативной и бумажной работы, — заявил Ященко.

Иван Ященко подчеркнул, что проект, который сейчас реализуется в Москве, предполагает создание материалов на трех уровнях и в различных стилях.

— Мы разрабатываем эту концепцию вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и образовательным центром «Сириус». Один школьник хочет, чтобы ему долго рассказывали про мотивацию, какие-то истории, кто-то хочет приложение по математике, кому-то нужны строгие доказательства, а кто-то хочет кратко узнать теорию и быстрее решать задачи. Такая концепция поможет учителю, она позволит сделать курс более гибким, а часы каждого ребенка — более эффективными, — рассказал научный руководитель центра.

Одним из важнейших процессов, которые сегодня происходят в российском образовании, является цифровизация, а ее «локомотивом» — Москва. Начальник отдела развития дистанционных образовательных программ учебно-методического центра образовательного фонда «Талант и успех», старший методист Центра педагогического мастерства, преподаватель кафедры математики СУНЦ МГУ Алексей Пономарев рассказал о том, как дополнительное образование можно сделать доступным для всех желающих, и о роли цифровизации в этом процессе.

— Дистанционное образование, которое проводится на базе центра «Сириус», тесно переплетено с опытом дополнительного образования в Москве. Ведь многие методические материалы и технологические аспекты сначала отрабатываются в Москве, а потом уже обобщаются для всей России силами «Сириуса». Москва — это мощная стартовая площадка для любых позитивных инноваций в образовании, — заявил Алексей Пономарев.

На форуме также широко обсуждался вопрос важности качественного ИТ-образования для современного мира. Георгий Козлов, учитель информатики школы № 1557 имени П. Л. Капицы, руководитель «ИТ-класса в московской школе» особенно отметил этот возглавляемый им школьный проект.

— Мы даем возможность ребятам за счет специальных курсов познакомиться с разными направлениями ИТ-технологий. Ребята в ИТ-классе с помощью сквозных курсов могут познакомиться с технологиями связи и другими направлениями. Замотивированные школьники могут понемногу попробовать себя в разных направлениях. И понять, куда потом пойти учиться, что им действительно интересно, а что — более практично. Изюминкой ИТ-класса является наша богатая на события жизнь. Это и участие в ИТ- и университетских субботах. А еще у проекта есть свой портал, где собраны все образовательные события по этому направлению не только от вузов, но и от технологических компаний. Очень интересно наблюдать, когда ребята приходят в эти компании и у них есть возможность спросить у сотрудников: что и как они делают, какая у них зарплата и многое другое. Это позволяет школьникам очутиться внутри ИТ-сферы еще на школьной скамье, — рассказал Козлов.

На форуме выступили и представители крупнейших ИT-компаний, которые высказали свою заинтересованность в хорошем математическом и ИT-образовании.

Так, генеральный директор «Яндекса» в России, профессор МГУ, доктор физико-математических наук Елена Бунина отметила, что математика, особенно в младших классах, помогает развивать логику, критическое мышление, фильтровать информацию, анализировать, проверять гипотезы.

Главная цель форума — организовать диалог с педагогами о содержании, методах и формах преподавания, о современной школе, сформировать практики и заложить основу будущих стандартов обучения. После математики и информатики разговор пойдет о словесности и иностранных языках, в следующие недели состоится открытый разговор о естественных дисциплинах, общественных и художественно-эстетических науках, спортивно-оздоровительных дисциплинах, а также об обучении в начальных классах.

Программа Московского педагогического форума размещена на сайте «Школа большого города». Трансляции доступны на портале Московского образовательного телеканала.

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