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Более 17,5 тысячи учителей присоединились к Московскому педагогическому форуму за неделю
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 17,5 тысячи учителей присоединились к Московскому педагогическому форуму за неделю

Анастасия Волоснова

Город

За первую неделю работы Московского педагогического форума в нем приняли участие более 17,5 тысячи учителей. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса форум проводится в онлайн-формате. К концу первой недели к трансляции подключились свыше 17,5 тысячи педагогов из разных регионов России. В пресс-службе добавили, что начало форума было посвящено математике и информатике.

— Больше всего участников — свыше 5,6 тысячи человек — посетили онлайн-мероприятия 11 февраля, где были подняты такие темы, как преподавание компьютерного зрения, роль математики в предпрофессиональном образовании, методы решения олимпиадных задач, — уточнили в пресс-службе.

Эксперты обсудили с педагогами вопросы о новых и старых методах обучения. Специалисты разрабатывали основу для будущих стандартов современной школы.

Уточняется, что следующую неделю форума посвятят словесности и иностранным языкам, сообщает ТАСС.

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