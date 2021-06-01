Утвержден проект развития территорий около станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Тушинская Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект развития территорий около станций Тушинская и Трикотажная второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 1 июня.

— Правительство Москвы утвердило проект планировки территории, прилегающей к станциям Тушинская и Трикотажная МЦД-2: участок от улицы Свободы до МКАД площадью 79,9 гектара. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что рабочие построят два новых подземных пешеходных перехода. Кроме того, рядом со станциями сделают парковки для автомобилей и велосипедов, а также стоянки такси. От станций до остановок пассажиры смогут добраться под навесами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что станцию Поклонная МЦД-4 планируют построить до конца 2022 года.

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