Метро Москвы входит в топ-3 по уровню удовлетворенности пассажиров

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Согласно независимому международному исследованию, Московский метрополитен входит в тройку лучших метрополитенов в мире по уровню удовлетворенности пассажиров, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Мы входим в топ-3 крупнейших метрополитенов мира по уровню удовлетворенности пассажиров по оценке Ассоциации CoMET (Community of Metros). За четыре года мы поднялись в этом рейтинге на 6 пунктов и считаем это большим достижением. Это придает нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении, — сообщил Ликсутов.

Первое место в рейтинге занял метрополитен Дубая, второе — Стамбула.

Больше всего пассажиры Московского метрополитена довольны его надежностью, способами оплаты проезда, комфортом станций, работой персонала и оперативностью информации об изменениях в режиме работы.

Кроме того, по результатам собственных исследований транспортного комплекса наблюдается планомерный рост числа довольных работой всеми видами московского транспорта. В настоящее время довольны работой метро 93 процента пассажиров (в 2014 году — 75 процентов), МЦК — 99 процентов (в 2017 году — 81 процент), МЦД — 92 процента (в 2019 году — 65 процентов), наземного городского транспорта — 87 процентов (в 2014 году — 59 процентов).

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