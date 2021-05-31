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Чат-бот будет масштабирован на весь транспорт в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Чат-бот будет масштабирован на весь транспорт в Москве

Василий Плиткин

Город

Принято решение о масштабировании чат-бота Московского метрополитена на все виды столичного транспорта. Процесс будет постепенным: для начала метробот научат разбираться в деталях и нюансах работы всех видов городского транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

С момента начала работы в конце 2020 года чат-бот Александра показал отличные результаты по быстрым и качественным ответам на вопросы от пассажиров метро. Всего с момента запуска Александра ответила на более чем 260 тысяч сообщений. Чаще всего пассажиры обращаются по вопросам, связанным с «Тройкой» и ее пополнением, узнают о закрытии станций, строят удобные маршруты, а также уточняют, как найти потерянные вещи.

— Мы научились «слышать» наших пассажиров: с помощью контакт-центра, чат-бота и в социальных сетях. Чат-бот, кстати, скоро будет отвечать на вопросы о любом городском транспорте, не только о метро, — добавил Максим Ликсутов.

В настоящее время чат-бот Александра работает сразу в нескольких каналах: на новом сайте метро, в приложении «Метро Москвы, в соцсети «ВКонтакте», а также в мессенджерах «Телеграм» и WhatsApp.

Читайте также: Московское метро является номером один в мире по количеству способов оплаты проезда

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