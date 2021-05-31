Московское метро является номером один в мире по количеству способов оплаты проезда

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в своей колонке заявил, что Московский метрополитен занимает лидирующее место в мире по количеству способов оплаты проезда.

Оплатить поездку можно банковской картой, смартфоном, брелоком, а скоро можно будет и по распознаванию лица — Face Pay. «Тройку» уже можно пополнить онлайн в приложении «Метро Москвы», а скоро она станет виртуальной, отметил заммэра.

Ликсутов рассказал, что московское метро поддерживает рекордное количество платежных систем, внедряя их в числе первых в мире: банковские карты «Мир»‎, Visa и Mastercard. Также все системы оплаты телефоном: Huawei Pay, MirPay, UnionPay, Alipay, Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

— Важно не только дать максимальное число способов оплаты, но и сделать удобным каждый из них. Мы ускорили работу кассиров в два раза: сегодня, чтобы купить билет, вы тратите всего 23 секунды. Добавляем билетные автоматы там, где они необходимы, или переставляем, если они вам мешают, — отметил руководитель ведомства.

Ранее билетную систему московского транспорта признали лучшей в мире по версии Transport Ticketing Global. «Тройкой» заинтересовались 40 регионов России, которые планируют внедрить ее у себя или уже внедрили.

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