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Поезд к 100-летию Республики Коми запустили на Арбатско-Покровской линии метро
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Поезд к 100-летию Республики Коми запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Анастасия Волоснова

Город

Тематический поезд, украшенный в честь 100-летия Республики Коми, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Дизайн поезда состоит из фрагментов национальных рисунков республики, фотографий традиционных костюмов, растений и животных, обитающих в Коми.

— Это уникальный шанс поймать кусочек зимы среди жаркого лета. Здесь столбы Маньпупунер, легенды гор Манарага, оленьи упряжки и много интересного о традициях республики, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в кассах на центральных станциях метро можно будет приобрести тематические карты «Тройка» с аналогичным дизайном.

Ранее сообщалось, что более 26 тысяч пассажиров отправились в путешествие с Северного речного вокзала.

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