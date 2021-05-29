Ряд маршрутов наземного транспорта изменится на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Маршруты наземного городского транспорта № 31 и 353 будут скорректированы с воскресенья, 30 мая. Об этом информирует пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Как уточняет перевозчик, маршрут № 31,который проходит от улицы Осташковская до станции метро «Бибирево», будет объединен с маршрутом № 353 в целях улучшения расписания.

Маршрут будет продлен до станции метро «Владыкино» и получит номер 353. При этом на маршруте № 353 начнут работать электробусы.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее в ЦППК рассказали, что на Савеловском направлении Московской железной дороги запустят компенсационные автобусы в связи с корректировкой расписания электропоездов.

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