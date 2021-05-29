Дептранс назвал преимущества новых автобусов коммерческих перевозчиков

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице новые автобусы коммерческих перевозчиков смогут перевозить на 13,2 процента пассажиров больше. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 29 мая.

Дептранс ввел более строгие правила к перевозчикам, поэтому те занялись обновлением автобусного парка.

— Теперь вместо транспорта малого класса, на дороги выйдут большие автобусы. Каждый вмещает 85-100 пассажиров — до конца июня на маршруты в городе поедут 528 таких машин, — говорится в сообщении.

В пресс-службе дептранса уточнили, что в каждом автобусе есть USB-зарядки, Wi-Fi и система климат-контроля.

Кроме того, сообщается, что автобусы малого класса тоже останутся на маршрутах, но только там, где зафиксирован невысокий пассажиропоток.

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