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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД
Фото: АГН Москва

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД

Татьяна Плотникова

Транспорт

Компенсационные автобусы будут ходить в начале июня на Савеловском направлении Московской железной дороги, рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Как уточнил перевозчик, 1-4 и 7-10 июня с 08:00 до 16:00 будет скорректирован график движения дальних пригородных поездов Савеловского направления. В связи с этим назначаются компенсационные автобусы.

Пассажиров будут перевозить по маршрутам Дмитров – Савелово (также в обратном направлении) и Дубна – Дмитров (также в обратном направлении).

Проезд в компенсационных автобусах будет осуществляться при предъявлении проездных документов на электрички, действительных на данных маршрутах.

Актуальное расписание и маршруты компенсационных автобусов опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что изменения в график электричек Савеловского направления внесут из-за работ по модернизации на станции «Лобня». Несколько поездов не проследуют на участках Москва — Смоленская — Лобня, Москва — Смоленская — Икша, Москва — Бутырская — Лобня, а также Дмитров — Лобня и Лобня — Икша.

Читайте также: Движение восьми электричек Савеловского направления восстановят с 26 мая

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