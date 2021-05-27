Расписание электричек Савеловского направления изменят из-за работ на станции «Лобня»
Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба магистрали.
Уточняется, что изменения внесут из-за работ по модернизации на станции «Лобня». Их будут проводить в период с 1 по 4 июня, преимущественно в ночное время — с 1:10 до 4:55. Это поможет сохранить интенсивность движения в дневное время.
В этот период несколько электричек не проследуют на участках Москва — Смоленская — Лобня, Москва — Смоленская — Икша, Москва — Бутырская — Лобня, а также Дмитров — Лобня и Лобня — Икша.
Кроме того, некоторые поезда выведут из расписания, а у некоторых изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.
Ранее сообщалось, что новая платформа появится на станции Каланчевская МЦД-2 в июне.
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