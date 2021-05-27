Москва предоставит РЖД 11 участков в аренду для развития инфраструктуры

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Москва предоставит Российским железным дорогам 11 участков в аренду для развития инфраструктуры. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Земельные участки ориентировочной площадью 0,22 гектара находятся в Центральном административном округе и Юго-Восточном административном округе города. Здесь разместят объекты железнодорожной инфраструктуры для реконструкции участка Московской железной дороги на Курском направлении Москва — Пассажирская — Курская, а также Москва — Товарная — Курская — Карачарово. Срок аренды: 11 месяцев и 28 дней.

По словам ответственного секретаря градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасии Пятовой, рассматриваемые участки свободны от застройки.

Ранее сообщалось, что более семи километров нового пути уложат на однопутном участке Дмитров — Каналстрой МЖД.

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