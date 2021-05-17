Более 7 километров нового пути уложат на однопутном участке Дмитров — Каналстрой МЖД

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На однопутном участке Дмитров — Каналстрой и станции Каналстрой Савеловского направления МЖД с 19 мая начнутся плановые ремонтно-путевые работы, которые также продлятся в первой декаде июня. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что всего за этот период планируется уложить более 7 километров нового бесстыкового пути.

Технологические окна назначены в будние дни — 19–21, 24–28 и 31 мая с 08:00 до 18:00. Во время ремонта планируется провести очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, выправку пути и сварку бесстыкового пути.

В связи с ремонтными работами некоторые поезда не проследуют на участках Лобня — Дубна, Дмитров — Савелово, Икша — Большая Волга, Дмитров — Вербилки, Лобня — Савелово, Икша — Савелово, Икша — Талдом-Савеловский и Вербилки — Талдом-Савеловский.

Ранее в РЖД рассказали, какие услуги появились для туристов.

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