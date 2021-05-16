В РЖД рассказали, какие услуги появились для туристов

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В перспективе у РЖД — создание SPA-вагонов, об этом сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов. Какие еще услуги появились для туристов, выясняла «Вечерняя Москва».

Идея создания SPA-вагонов пока только прорабатывается, об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

— Есть особенности — в плане энергоснабжения, отопления, кондиционирования, предоставления мощности для работы того или иного оборудования. Я думаю, что, конечно же, к этому Дню железнодорожника мы не успеем, но постараемся проект все-таки реализовать, — сказал Дмитрий Пегов.

SPA-вагон предусматривается для в туристических поездов РЖД.

— Круизных поездов стало больше в этом году, потому что вырос спрос на внутренний туризм, появляются новые маршруты, и такая тенденция будет и дальше — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Железнодорожный круиз — не просто поездка из одного города в другую. Туристический состав — настоящий отель на колесах. И в отличие от обычного номера в гостинице вид из окна меняется со скоростью до 90 километров в час. И каждое утро начинается в новом городе. В этом сезоне стоимость самых дешевых билетов на круизных поездах начинается от 20 тысяч рублей. Это короткие туры в ближайшие от Москвы города. Зимой, например, были популярны направления в Великий Устюг.

Есть и варианты более длительных поездок, например, рейс Москва — Владивосток, продолжительностью 14 дней, а обратно — самолетом. Такой отдых обойдется в сумму от 700 тысяч рублей. В стоимость включают питание и экскурсии по городам, в которых останавливается поезд.

Наряду с круизными составами пользуются спросом и свадебные, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России. Провести церемонию бракосочетания можно прямо в подвижном составе. Удовольствие сыграть свадьбу в поезде Москва — Санкт-Петербург будет стоить от одного миллиона рублей.

А тех, кто предпочитает добираться до другого города не несколько суток, а за несколько часов, заинтересуют новые чартерные авиарейсы: путешествия на Байкал, в Республику Алтай, Алтайский край, Хакасию, Калининград, Карелию.

— Чартерные рейсы привлекают туристов тем, что они доступнее. Например, на Байкал зимой можно было слетать, потратив 22 тысячи руб лей. В стоимость включено и проживание. На майские праздники и лето цены выросли незначительно, сейчас такие путевки — от 35 тысяч руб лей, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Увеличилось и количество гастротуров: популярностью пользуется юг России, в частности Краснодарский край. Во время таких путешествий туристы могут знакомиться не только с местной кухней, но и с достопримечательностями: посещать музеи, театры. В южных регионах популярен и винный туризм: экскурсии по винодельням, знакомство с напитками и дегустация.

В целом внутренний туризм после пандемии приходит в норму, отмечают туроператоры.

— В мае стартовал новый туристический сезон. Он принципиально отличается от прошлого года: тогда 1 мая никто не думал даже о путешествиях. Теперь же люди наконец свободно могут путешествовать по России, к тому же открыта часть зарубежных направлений, пусть не так много, но это все равно дает возможность с большей определенностью планировать туры, — рассказал Дмитрий Горин.

Эксперты отмечают, что открытие новых зарубежных направлений не снизит спрос на внутренний туризм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— Основное направление сейчас — внутренний туризм. Надежды на восстановление выездного не оправдались: риски коронавируса слишком высоки. Как и в прошлом году, 90 процентов путешествуют внутри страны. Из них 70 процентов предпочитают Черноморское побережье и юг России в целом. По внутреннему туризму мы выходим на уровень 2019 года.

А значит, восстанавливаемся после пандемии. Востребована программа туристического кешбэка. За этот месяц освоили 2 миллиарда рублей. И следующие 4,7 миллиарда освоят до 30 июня. Это самый эффективный механизм поддержки потребителей, сработал для разгона сезона.

По программе кешбэка предоставляется скидка и детям — 50 процентов на путевки в летние оздоровительные лагеря.

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