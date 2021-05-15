Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

В пятницу, 14 мая, он принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции вместе с руководством стран региона.

— Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на Черногорское приморье!» — говорится в заявлении Кривокапича, опубликованном после его участия в мероприятии.

С 13 мая в Черногории начали бесплатно делать ПЦР-тесты туристам, чьи страны требуют этого по возвращении, сообщает РИА Новости.

Кроме того, с 25 мая Россия возобновит полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Отмечается, что решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.

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