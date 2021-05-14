Россия возобновляет полеты с Португалией, Исландией, Мексикой и еще рядом стран

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Россия с 25 мая возобновит полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 14 мая.

Отмечается, что решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщает РИА Новости.

Ранее ВОЗ заявила, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей.

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