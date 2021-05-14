ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует больше летальных исходов от пандемии COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый, — заявилГебрейесус.

Он добавил, что на сегодняшний день единственный выход для спасения жизней — это «объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности».

Однако вакцинация не является стопроцентным средством от распространения коронавирусной инфекции. Решения о снятии ограничений, должны основываться на уровне заболеваемости COVID-19, а не на количестве людей, прошедших вакцинацию, сообщает РИА Новости.

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