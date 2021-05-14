Вакцинация на дому: как не стать жертвой «ковидных мошенников»

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Мошенники начали предлагать жителям Москвы привиться от коронавируса на дому. По данным СМИ, неизвестные навязывали свои услуги под видом соцработников. Кто может пройти вакцинацию в домашних условиях на законных основаниях, каким способом вычислить злоумышленников и что делать при встрече с ними — в материале «Вечерней Москвы».

Кому и как положена услуга

Получить вакцину от коронавирусной инфекции на дому в Москве сейчас могут далеко не все — только горожане, состоящие на надомном соцобслуживании и маломобильные люди. Таких жителей столицы на данный момент 120 тысяч, объяснили «ВМ» в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Услуга стала доступна этой категории россиян с апреля, еще в марте соцработники совершали поквартирный обход с целью информирования своих подопечных об этой возможности.

Для вакцинации на дому от COVID-19 было сформировано больше 60 бригад квалифицированных врачей и медсестер во всех административных округах столицы. Все специалисты были оснащены средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке — фармацевтическим термоконтейнером, который сохраняет температуру внутри не выше минус 18 градусов.

— Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо обратить внимание на следующее. Дата вакцинации обговаривается с получателем социальных услуг заранее. То есть о дне посещения прививочной бригады пенсионер узнает заранее от своего социального работника, который также будет присутствовать на месте во время вакцинации. Чтобы сделать прививку от коронавируса, не нужно платить или совершать банковские переводы. Любое упоминание об этом сразу должно насторожить. Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как дополнили в Департаменте труда и социальной защиты Москвы, всю необходимую информацию о маломобильных жителях столицы, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы соцзащиты. Подтвердить день вакцинации также могут в центре социального обслуживания, где пенсионер получает социальные услуги.

Проверка незваных гостей

Если в дом к кому-то из жителей столицы без предупреждения постучат неизвестные и предложат привиться в домашних условиях, необходимо следовать простым инструкциям. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал медицинский юрист Иван Печерей.

— Самое главное, что нужно сделать, — попросить показать лицензию на предоставление медицинской услуги. Если ее нет — это точно мошенники. Если они все же покажут какой-то листок, то эти данные необходимо переписать и их можно сразу же проверить. Для этого есть специализированные сайты, их можно легко найти в интернете. Также эти люди обязаны переписать данные вашего полиса, а мошенники этого, как правило, не делают, — пояснил эксперт.

По словам медицинского юриста, главная цель аферистов — получить с человека материальную выгоду. А вакцинация от COVID-19 и все мероприятия, связанные с ней, осуществляются за счет средств ОМС, добавил собеседник «ВМ». Так что они бесплатны. В заключение Иван Печерей добавил, что если кто-то из москвичей станет свидетелем такого визита, то «нужно срочно информировать как надзорные, так и правоохранительные органы».

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