Мошенники начали предлагать жителям Москвы привиться от коронавируса на дому

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Мошенники под видом социальных работников начали ходить по квартирам жителей столицы с предложением привиться от коронавируса дома. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на майских праздниках с такой ситуацией столкнулись родные сотрудника агентства. К ним в дверь позвонила женщина, одетая в белый медицинский халат. Она сразу предложила жильцам квартиры пройти вакцинацию на месте. О похожем случае сообщила еще одна москвичка. К ее матери пришли 1 мая.

Маломобильные москвичи могут сделать прививку на дому. Горожан предупреждают, что дата и время визита медицинской бригады согласовываются заранее. Без предупреждения в дом могут явиться мошенники.

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