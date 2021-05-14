Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мошенники начали предлагать жителям Москвы привиться от коронавируса на дому
Фото: pixabay.com

Мошенники начали предлагать жителям Москвы привиться от коронавируса на дому

Юлия Павлушова

Происшествия

Мошенники под видом социальных работников начали ходить по квартирам жителей столицы с предложением привиться от коронавируса дома. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на майских праздниках с такой ситуацией столкнулись родные сотрудника агентства. К ним в дверь позвонила женщина, одетая в белый медицинский халат. Она сразу предложила жильцам квартиры пройти вакцинацию на месте. О похожем случае сообщила еще одна москвичка. К ее матери пришли 1 мая.

Маломобильные москвичи могут сделать прививку на дому. Горожан предупреждают, что дата и время визита медицинской бригады согласовываются заранее. Без предупреждения в дом могут явиться мошенники.

Ранее пенсионерку обокрали на 120 тысяч рублей, предложив купить шубы по выгодной цене.

Читайте также: Москвич оставил сумку в машине и лишился более 300 тысяч рублей

прививкамошенникдом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Все мнения
О проекте