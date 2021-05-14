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Пенсионерку обокрали на 120 тысяч рублей, предложив купить шубы по выгодной цене
Фото: nekrasovka.mos.ru

Пенсионерку обокрали на 120 тысяч рублей, предложив купить шубы по выгодной цене

Илья Ашуров

Происшествия

Мошенницы похитили у пенсионерки крупную сумму денег под предлогом продажи ей двух шуб. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

К 78-летней москвичке на улице подошли две незнакомки. Они заявили, что покидают город и хотят срочно продать две дорогие шубы по заниженной стоимости. Женщина ответила, что денег у нее нет.

Тогда злоумышленницы предложили своей жертве такую схему: она берет кредит в банке для покупки указанных предметов гардероба, а получив их в собственность, перепродает по более высокой цене. Пенсионерка не почувствовала подвоха и взяла кредит на 120 тысяч рублей. Затем она передала эти деньги мошенницам, получив взамен пакет, в котором должны были быть обещанные шубы.

— Впоследствии потерпевшая увидела, что в пакете вместо двух дорогостоящих шуб оказалась одна изношенная, не представляющая материальной ценности, — рассказал Владимир Васенин.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Вскоре правоохранители задержали одну из преступниц. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Потерпевшей вернули похищенные деньги в полном объеме.

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Кредитмошенничествошуба
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