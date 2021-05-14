Более одного миллиона рублей пропало со счета умершего москвича

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

С банковского счета умершего человека похитили крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась адвокат наследников. Она заявила, что со счета ушедшего из жизни москвича в прошлом году пропала крупная сумма денег. Наследники не знают, каким образом это произошло, и требуют найти злоумышленников. По их словам, общая сумма ущерба превышает один миллион рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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