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Более одного миллиона рублей пропало со счета умершего москвича
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Более одного миллиона рублей пропало со счета умершего москвича

Илья Ашуров

Происшествия

С банковского счета умершего человека похитили крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась адвокат наследников. Она заявила, что со счета ушедшего из жизни москвича в прошлом году пропала крупная сумма денег. Наследники не знают, каким образом это произошло, и требуют найти злоумышленников. По их словам, общая сумма ущерба превышает один миллион рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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