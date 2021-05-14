Москвич оставил сумку в машине и лишился более 300 тысяч рублей
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица, 35с48 Карта всех событий
Житель столицы оставил в припаркованной машине сумку с деньгами и ценными вещами, а когда вернулся, обнаружил ее пропажу. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Иномарка была припаркована рядом с домом 35 на Нижней Красносельской улице. По словам потерпевшего, в салоне лежала сумка стоимостью 80 тысяч рублей. В ней находились ценные вещи и почти 300 тысяч рублей.
По словам хозяина вещей, общий ущерб он оценивает в 394 тысячи рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Читайте также: Столичную пенсионерку обокрали на 10 тысяч долларов