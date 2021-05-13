Столичную пенсионерку обокрали на 10 тысяч долларов

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Россия, Москва, Новокузнецкая улица, 13с1 Карта всех событий

У пожилой жительницы столицы из квартиры пропала крупная сумма денег. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в квартире на Новокузнецкой улице, дом 13, строение 1. По сообщению ведомства, москвичка вернулась с дачного отдыха домой и обнаружила пропажу десяти тысяч долларов США. По словам пострадавшей деньги она хранила в комоде. Оперативники не обнаружили никаких признаков взлома в квартире. Сама же пенсионерка подозревает в хищении своих родственников.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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