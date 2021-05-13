Девушке чуть не проломили голову в школе маникюра в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

Москвичку сильно избили и чуть не проломили голову в одной из маникюрных школ столицы. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Сущевской улице. 28-летняя девушка пришла в школу маникюра. Без объяснения причин в какой-то момент на нее напал неизвестный мужчина. Он сильно избил девушку и скрылся.

Пострадавшая была госпитализирована. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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