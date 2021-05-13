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Лжегадалка похитила у москвички 300 тысяч рублей
Фото: ru.freeimages.com

Лжегадалка похитила у москвички 300 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Гадалка-мошенница выманила у жительницы столицы крупную сумму денег, обещая ей улучшение благосостояния. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Однажды в одной из соцсетей женщина увидела объявление, в котором предлагалось наладить жизнь при помощи оккультных обрядов. Она решила воспользоваться предложенными услугами и связалась с гадалкой, чьи контакты были в объявлении. Последняя в течение нескольких месяцев убеждала москвичку переводить ей деньги. Насытившись, злоумышленница перестала выходить на связь.

В общей сложности пострадавшая перевела женщине 300 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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