Суд приговорил бойца ММА к 8 годам и 6 месяцам колонии по делу о похищении человека

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Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор бойцу ММА Дмитрию Сосновскому. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

Уточняется, что Сосновский приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также реальные сроки получили и два его сообщника — девять и восемь с половиной лет соответственно.

Напомним, спортсмен и его подельники были обвинены в похищении бизнесмена. Они удерживали его в плену, пытаясь с помощью угроз и побоев получить от предпринимателя около 400 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал их общей знакомой. Когда злоумышленники на время вышли из помещения, пострадавшему удалось сбежать.

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