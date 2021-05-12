Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина чуть не лишился более 5 миллионов рублей, покупая квартиру в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина чуть не лишился более 5 миллионов рублей, покупая квартиру в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия

Мужчина, решивший купить квартиру в столице, стал жертвой мошенника. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

37-летний житель столицы заключил в юридической фирме договор купли-продажи квартиры с 56-летним владельцем недвижимости в Москве, заплатив тому 5,5 миллиона рублей. Однако государственную регистрацию данная сделка не прошла, после чего покупатель обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что продаваемая москвичом квартира являлась предметом залога у третьего лица и на регистрационные действия с ней был наложен запрет.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре оперативники задержали подозреваемого, которого позже отпустили под подписку о невыезде. Он признался, что полученные за квартиру деньги успел потратить на собственные нужды.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружили 10 мая в гостиничном номере в Подмосковье.

Читайте также: Следком возбудил дело после смерти пациентки, которая лечилась в частной клинике в Москве

уголовное деломошенничествоквартира
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Все мнения
О проекте