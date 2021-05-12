Мужчина чуть не лишился более 5 миллионов рублей, покупая квартиру в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина, решивший купить квартиру в столице, стал жертвой мошенника. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

37-летний житель столицы заключил в юридической фирме договор купли-продажи квартиры с 56-летним владельцем недвижимости в Москве, заплатив тому 5,5 миллиона рублей. Однако государственную регистрацию данная сделка не прошла, после чего покупатель обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что продаваемая москвичом квартира являлась предметом залога у третьего лица и на регистрационные действия с ней был наложен запрет.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре оперативники задержали подозреваемого, которого позже отпустили под подписку о невыезде. Он признался, что полученные за квартиру деньги успел потратить на собственные нужды.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружили 10 мая в гостиничном номере в Подмосковье.

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