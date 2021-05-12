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Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в подмосковном отеле
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в подмосковном отеле

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружили 10 мая в гостиничном номере. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Напомним, изувеченное тело женщины обнаружили 10 мая в номере подмосковного отеля, расположенного в селе Юдино (Одинцовский городской округ — прим. «ВМ»).

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Помимо этого следователями назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы, а также допрошены работники гостиницы.

Ранее Следком возбудил дело после смерти пациентки, которая лечилась в частной клинике в Москве.

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