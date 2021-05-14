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Число рейсов из России в Южную Корею, Японию и Финляндию увеличится с 25 мая
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Число рейсов из России в Южную Корею, Японию и Финляндию увеличится с 25 мая

Иван Юминов

Туризм

Россия с 25 мая увеличит число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 14 мая.

Так, из Владивостока в Сеул будет летать три рейса в неделю, из Москвы в Хельсинки — до семи рейсов, а также из Москвы в Токио — до семи полетов, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Россия возобновляет полеты с Португалией, Исландией, Мексикой и еще рядом стран.

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