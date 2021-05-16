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Модель летающей полицейской машины победила в лего-конкурсе московского транспорта
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Модель летающей полицейской машины победила в лего-конкурсе московского транспорта

Илья Ашуров

Город

Модель летающей полицейской машины победила в лего-конкурсе, в рамках которого предлагались идеи городского транспорта будущего. Об этом в воскресенье, 16 мая, написали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Конкурс проводился московским департаментом транспорта совместно с производителем детских конструкторов. 7-летний Михаил А. собрал летающую полицейскую машину. Модель транспорта для полиции будущего так понравилась организаторам, что была придумана специальная номинация — «Полицейский транспорт будущего». Ее лауреатом и стал Михаил.

Модель летающей полицейской машины победила в лего-конкурсе московского транспортаФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В определении победителя участвовала начальник одного из отделов столичного ГИБДД. Михаил в скором времени получит свой подарок за победу в конкурсе.

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победительмосковский транспортконкурс
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