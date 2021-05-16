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Тематический поезд, посвященный 65-летию «Современника», запустили в столичном метро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тематический поезд, посвященный 65-летию «Современника», запустили в столичном метро

Илья Ашуров

Город

В столичном метро запустили тематический поезд, посвященный 65-летию театра «Современник». Об этом в воскресенье, 16 мая, написали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Каждый из вагонов поезда рассказывает об определенном этапе в истории театра. Внутри состава можно увидеть уникальные архивные фотографии, цитаты из высказываний известных актеров «Современника», а также увлекательные факты о самом театре.

Тематический поезд, посвященный 65-летию «Современника», запустили в столичном метроФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Кроме того, в честь юбилея «Современника» были выпущены специально оформленные проездные карты «Тройка», их можно приобрести в кассах метро на кольцевой линии.

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Метропоездтеатр «Современник»
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